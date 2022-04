"Come ninfee", presentazione del libro di poesie di Mariella Caruso da Spazio Cultura

Presentazione in presenza da Spazio Cultura Libreria Macaione e in diretta streaming sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/spazioculturalibri del libro di poesie di Mariella Caruso “Come ninfee”. Appuntamento il 6 maggio alle 16.30. Saluti introduttivi di Nicola Macaione. Interventi di Biagio Balistreri Gabriella Maggio e Rossana Carmagnani. Letture a cura dell'Autrice. Ingresso consentito con mascherina ffp2 e super green pass.



La poesia di Mariella Caruso è una parola del cuore, che non si vergogna di cantare in tempi nei quali la poesia troppo spesso fa di questa parola, così aderente alla sua origine storica e alla sua stessa ragion d’essere, oggetto di diffidenza, quando non anche di scherno, in nome di non si sa bene quali altre priorità, in larga parte riconducibili alla ricerca spesso cerebrale e criptica sul significante nel quale la imprigiona chi non crede più alla musica, alla possibilità di un dire armonico, anche quando dissonante e perciò moderno.