Dalle tigri bianche agli acrobati, a Cinisi dopo sei anni torna il circo Coliseum

La tradizione e la bellezza dell’arte circense capace di proiettare lo spettatore nell’affascinante mondo del circo tornano a Cinisi. Nuovo appuntamento con il Circo Coliseum, dal 1° al 12 dicembre. Dalle spettacolari tigri bianche agli acrobati vincitori di diversi premi, è tutto da non perdere.

Giovani talenti, esperti in discipline acrobatiche, addestratori di felini, curano nel dettaglio le loro performance e si esibiscono in uno spettacolo che fa sognare grandi e piccini. Novità 2022 Globo della Morte, direttamente dagli Stati Uniti, di nuovo in Sicilia dopo 6 anni.

I posti disponibili

Biglietto settore Palco

Biglietto settore Poltrona Centrale

Dove e quando

Gli spettacoli si terranno dall'1 al 12 dicembre 2022 a Cinisi, zona campo sportivo.

Condizioni

I posti vengono assegnati dalla produzione

Se acquisti più di un biglietti, ti assicuriamo che avrai posti affiancati

Validità

I biglietti sono open, non hanno una data specifica, puoi decidere quando andare in massima flessibilità.

