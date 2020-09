Film, e cene in nome della natura e l’ecologia: al Malox torna Cineambiente

Film, e cene in nome della natura e l’ecologia. Nuovo appuntamento – promosso da Rotaract Club Palermo Est e Malox - con “CineAmbiente #film&food”, ovvero incontri cinematografici incentrati sui cambiamenti climatici, il 17 settembre alle 19,30 in piazzetta della Canna. Nel corso delle serate si potranno vedere film legati ai temi dell’ambiente, accompagnati da cene a base di hamburger di carne, pesce o vegetariano.

Secondo appuntamento il 17 settembre con “Un posto sicuro” di Francesco Ghiaccio. 2011, Casale Monferrato. Luca e suo padre Eduardo non si frequentano da anni. Eduardo era operaio all'Eternit e il lavoro l'ha tenuto lontano dalla moglie e dal figlio. Luca voleva fare l'attore ma è finito a fare il pagliaccio alle feste. Ad una di queste incontra Raffaella, con cui il feeling è immediato. Ma Luca scopre che il padre sta morendo per aver contratto in fabbrica il mesotelioma, un tumore causato dall'esposizione alle fibre di amianto. E la loro vita diventa una battaglia per riavvicinarsi e ottenere un risarcimento almeno morale per l'ingiustizia subìta, mentre Raffaella viene allontanata senza spiegazioni.

La rassegna si concluderà il 24 settembre con “Un mondo fragile” di Cesar Augusto acevedo. La cena sarà disponibile dalle 19,30, il film sarà proiettato alle 21. Parte del ricavato delle serate andrà in favore del progetto "Rosa Verde", che si occupa del recupero di aree degradate fluviali, lacustri, marittime e urbane.