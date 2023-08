Talk, musica e degustazioni: a Mondello la quarta edizione di "Ciavuri & Sapuri... Fest"

Da mercoledì 6 e fino a domenica 10 settembre nell'area pedonale di Mondello torna la quarta edizione di "Ciavuri & Sapuri.. Fest", la manifestazione promossa e organizzata da CNA Palermo in collaborazione con CNA Sicilia.



Saranno cinque giorni all'insegna della promozione delle eccellenze enogastronomiche siciliane, ma non solo, tanto spazio sarà dedicato all'intrattenimento con musica e incontri dal vivo, alla conoscenza di tanti artigiani siciliani, alla sostenibilità, allo sport, ma anche ai talk tematici sull'attualità con giornalisti, politici e uomini e donne delle istituzioni.



Sul lungomare di Mondello fino al Charleston, saranno dislocate numerose aree espositive che creeranno un vero e proprio villaggio per scoprire le tante attività produttive che arricchiscono la nostra terra, ci sarà un palco dove si esibiranno orchestre ma anche band e cantanti, e anche un'area dedicata ai talk, una delle chicche della manifestazione.



In via Glauco spazio allo sport con un grande campo da basket e uno da pallavolo dove si alterneranno diversi tornei organizzati da LDV Basket e dal Club Leoni. "Dopo il grande successo delle precedenti edizioni - dice Pippo Glorioso, segretario di CNA Palermo - questa di "Ciavuri e Sapuri.. Fest" a Mondello è la naturale conseguenza per continuare quello che abbiamo iniziato in altre piazze siciliane. Quest'anno oltre alla promozione dell'agroalimentare e dell'artigianato, ci saranno tante attività a corollario. Sarà arricchita da tanto intrattenimento di qualità e soprattutto dei talk tematici per fare il punto della situazione su diversi argomenti che stanno a cuore ai cittadini, agli imprenditori, ai lavoratori. Come in tutte le altre edizioni vi aspettiamo numerosi".