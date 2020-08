"Gli angeli", cena-spettacolo con tributo a Vasco Rossi alle Nuove Colonne di Bagheria

Giorno 12 settembre "Gli Angeli" tribute band Vasco Rossi si esibirà alle Nuove Colonne ristorante e pzzeriaforno a legna. Il gruppo suonerà per voi le più belle versioni live che Vasco ci abbia potuto regalare, accompagnate dal vasto menù che offre la location (hamburger, kebab, primi e secondi carne/ pesce e pizza)

Ovviamente come dice il grande Vasco "Ci vuole sempre vicino il bicchiere". Prenota il tuo tavolo nello spazio eventi completamente all'aperto: l'evento è a numero chiuso e nel pieno rispetto delle vigenti norme anti-contagio (e non dimenticare di portare la mascherina).



Voce: Massimo Sardisco

Chitarra: Sonni Lima

Basso: Jelena lo Coco

Tastiere: Rosario Ferrante

Batteria: Salvo Fausto