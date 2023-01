Il Castellaccio di Monreale, l'escursione con la guida naturalistica Aurelio Cibien

Il nostro cammino inizia a Portella San Martino, porta d’accesso che da Monreale conduceva all’abbazia di San Martino delle Scale, da lì imboccheremo il sentiero sud che ci condurrà fino alla cima di Monte Caputo ed ai piedi del castello di San Benedetto, detto castellaccio. Questo sentiero ci permetterà di spaziare con lo sguardo su tutta la Conca d’oro, dal mare fino a Portella Paglia e Giacalone, con la possibilità di osservare la porzione a sud della corona di monti che circonda Palermo.



Arrivati sulla sommità del monte avremo modo di visitare il castello di San Benedetto, detto anche Castellaccio. Il Castellaccio è una proprietà del CAS (Club Alpino Siciliano) che ad inizi del 1900 ha provveduto al restauro e che tutt’oggi provvede al mantenimento della struttura, anche grazie al biglietto d’ingresso. Terminata la visita imboccheremo il sentiero ovest che in breve tempo ci ricondurrà alle auto.

L'appuntamento è previsto per domenica 22 gennaio alle ore 9.30 di fronte al bar Di Chiara in piazza Padre Semeria. Chi usufruisce del passaggio potrà contribuire al costo del carburante in proporzione al numero dei componenti dell'equipaggio. Secondo eventuale raduno nei pressi dell'inizio dell'escursione alla seguente posizione Google Maps https://goo.gl/maps/ijdsZuadez8fNayV9



Per confermare la partecipazione compilare il form al seguente link o contattate la Guida https://forms.gle/Kse6JVBAoZWn2ffe7 entro le 13:00 del giorno precedente. L'escursione è adatta a persone a partire dagli 7 anni, purché senza gravi problemi locomotori o fisici; i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne fa le veci. Per la lunghezza dei percorsi e le condizioni accidentate di alcuni tratti si sconsiglia comunque la partecipazione a bambini non in grado di muoversi da soli in sicurezza.



Il pranzo è al sacco e a carico dei partecipanti.



Quota: (escluso biglietto d’ingresso al castello)



€ 5 per gli adulti



€ 3 per i ragazzi dai 7 ai 18 anni.



L’ingresso al castello ha un costo di 3€ come contributo alla manutenzione del monumento, da pagare direttamente all’ingresso del castello.



Abbigliamento e attrezzatura



- scarpe da trekking

- giacca antipioggia/antivento

- scorta d'acqua di almeno 2 lt.

- cappellino

- occhiali da sole

- maglietta di ricambio

- bastoncini da trekking

- gel mani disinfettante

- binocolo



Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, ma comodo per le diverse condizioni meteorologiche che potrebbero presentarsi durante la giornata. Un abbigliamento a strati è la soluzione ottimale per qualsiasi condizione. Consigliate scarpe da trekking e pantaloni lunghi per evitare punture di insetti o escoriazioni da contatto con piante spinose.

L'escursione potrà essere annullata per cattive condizioni meteorologiche entro le ore 18:00 del sabato; in tal caso tutti coloro i quali hanno già dato la propria adesione verranno avvertiti via mail, sms o telefonicamente!



Per maggiori informazioni e iscrizioni non esitate a contattare la Guida Aurelio Cibien.

La roccaforte e il monastero

Itinerario: Portella San Martino, Vetta di Monte Caputo, Portella San Martino

Natura del sentiero: sentiero

Classificazione: E (escursionistico)

Difficoltà: Facile, con alcuni passaggi in cui prestare attenzione

Età minima consigliata: 7 anni

Lunghezza totale percorso: 3.00 km

Quota minima: 595 m

Quota massima: 764 m

Tratta in ascesa: 169 m

Durata: 3 ore