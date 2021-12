Capodanno 2022 al Tasmira: cenone, la musica delle sui Generis e il dj dalla mezzanotte

E che Capodanno sia. Con tutta l’allegria, i desideri e la voglia di divertirsi che questo comporta.



Fine dell’anno scoppiettante per il Dorian Al Tasmira, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto.



Dalle 20 del 31 dicembre si potrà entrare nel locale e godere del cenone. Il menù prevede: polpette di baccalà in tempura, crostoni di pane con alici e olive nere, aragosta in court-bouillon, ostrica al gratin, insalata di mare gourmet in cestino di pasta fillo croccante, chicchi di carnaroli allo champagne e gambero bianco di Mazara, paccheri con dadolate di cernia e pomodorino, trancetto di ombrina su crema di patata violetta e taccole, gamberoni in crosta di pistacchio, gran buffet di torte, lenticchie e cotechino, panettone. Da bere: acqua, Grillo di Salaparuta Fondo Pagoria, brindisi Montagner brut.



L’intrattenimento sarà affidato alle Sui Generis, band tutta al femminile che canterà noti brani pop e latin dance anni Ottanta e Novanta. Da mezzanotte toccherà fare ballare il pubblico fino a tarda notte al dj e producer Charlie Mauthe.



Il costo per chi farà cenone, concerto e discoteca a seguire è di 110 euro, con sconto del 10 per cento per i gruppi superiori a 8 persone. Per chi sceglie l’ingresso alle 23,30, che prevede live music, brindisi di mezzanotte, djset e un cocktail, il costo è 35 euro, L’entrata solo discoteca dopo mezzanotte e mezzo e che prevede una consumazione costa 20 euro.