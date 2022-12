Bert & Kurt, sodalizi artistici e storie d’amore al Real Teatro Cecilia

Domani martedì 13 dicembre alle ore 21, al Real Teatro Santa Cecilia sede del Brass Group, andrà in scena “Bert & Kurt”, omaggio del Conservatorio “A. Scarlatti” e dell’Accademia di Belle Arti di Palermo a Bertolt Brecht, Kurt Weill e all’interprete più fedele e appassionata delle loro opere: Lotte Lenya. Sguardo ambiguo e sorriso amaro, voce dura e graffiante, Lotte Lenya si esibiva come canzonettista di cabaret. Weill la conobbe durante la sua permanenza a Berlino e la sposò alcuni anni dopo. Di lei diceva: "Tutto ciò che scrivo è in funzione della voce di Lenya".

Dalla collaborazione del compositore col drammaturgo Bertolt Brecht, del quale condivideva la concezione politica e teatrale, nacquero opere che mettevano in risalto le condizioni sociali ed economiche della Germania di quel periodo, e che Lotte Lenya interpretò magistralmente con la sua voce roca e sprezzante, ottenendo un grande successo personale.

Il recital racconta anche la seconda parte della carriera di Weill. Quando rifugiatosi in America ottenne grandi successi a Broadway. Lotte accompagnò il marito durante il suo esilio americano e fu interprete delle meravigliose song tratte dai musical che Weill scrisse per Broadway.

Maria Elisabetta Trupiano darà voce ai Songs di Weill, i testi sono di Gigi Borruso. La drammaturgia musicale è di Giovanni Mazzara. L’impianto scenico è stato ideato e realizzato dagli allievi di Valentina Console dell’Accademia di Belle Arti. Il Weill Ensemble è diretto da Salvatore Barberi. Il progetto di Ignazio Calderone, Giovanni Mazzara e Salvatore Villardita, la produzione è del Conservatorio.

Weill Ensemble:

Carmela Stefano fisarmonica

Emanuela Spina pianoforte

Salvatore Villardita clarinetto

Ignazio Calderone sax

Gaetano Costa sax

Pietro D’Amico tromba

Loredana Patricolo violoncello

Luca Ghidini contrabasso

Andrea Muratore percussioni

Ingresso libero fino a esaurimento posti