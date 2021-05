Il benefit concert2, Petrotto: "La chiesa come un teatro per mandare un forte messaggio"

Si svolgerà il prossimo 8 giugno alle ore 21 l'evento "Benefit Concert2": il concerto di beneficenza in favore di oltre 80 famiglie indigenti.

L'intero incasso della serata a donazione volontaria, sarà devoluto totalmente alla Caritas parrocchiale della Chiesa SS. Pietro e Paolo. Il concerto vedrà esibirsi artisti del nostro territorio che spazieranno tra le eterne melodie della musica classica e leggera, ma non meno potenti del jazz il new age e del tango argentino, e infine il musicol. Stili diversi di buona musica uniti in un unico abbraccio per una lodevole causa sociale.

La BachStringOrchestra con la direzione Artistica e Musicale nonché suo fondatore Prof. Salvatore Petrotto violino solista/voce , chitarre; Antonio Di Rosalia e Ignazio Terrasi, pianoforte; Guglielmo Grimaldi, batteria; Emanuele Cina', i cori Holy Light Singer e Live Singers Academy, verrà diretta dal M' Michele La Cagnina.

Ospiti della serata: Claudia Piraino e Katia Randazzo/ danze orientali, Fabio La Barbera ed Emanula Auteri/vice campioni del mondo over 30 per tango argentino, Serena Visconti e Martina Scibetta/ ballerine classico e neoclassico e la regista Simona D'Angelo che intepreta una poesia di Alfredo Gile', preesenta Maria Rosa Caldarella. Musica, canto e danza, che possano risollevare gli animi donando un sorriso a chi ascolta.

L'evento si svolgerà presso la Chiesa SS. Pietro e Paolo Apostoli via Bentivegna 62/ b Palermo. Ingresso libero con prentazione obligatoria dei posti (misure Anti Covid-19).

