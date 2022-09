Belladonna: torna la passeggiata sulle tracce di antiche guaritrici, streghe e avvelenatrici

€3 soci TACUS - €5 non soci

Prezzo €3 soci TACUS - €5 non soci

Una passeggiata raccontata storico - antropologica sulle tracce di antiche guaritrici, streghe, mammane e avvelenatrici; dagli antichi ricettari alle tradizioni orali, dalle condizioni sociali delle donne, a cavallo tra XVI e XVII secolo, ai processi per maleficio intentati dal Tribunale dell'Inquisizione.



Un racconto, a spasso tra i vicoli della città vecchia, su donne, veleni, erbe magiche, magia terapeutica e medicina popolare. Un'analisi per far luce al sottile filo che separa l’arte di sanare da quella di maleficare.



L'evento è svolto nel rispetto delle normative vigenti anti Covid. La partecipazione è valida previa prenotazione. N.B.: l'evento è un racconto itinerante a carattere divulgativo. Il suddetto non è da intendersi come una visita guidata o un tour turistico. Non sono previsti ingressi a siti monumentali e/o affini. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.