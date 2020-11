Aspettando Morgana, in streaming gli incontri con le compagnie teatrali del Festival

Conto alla rovescia per l'edizione numero 45 del Festival di Morgana. Quest'anno, la rassegna internazionale di Opera dei pupi e di pratiche teatrali tradizionali e contemporanee promossa dall'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari di Palermo e diretta da Rosario Perricone verrà trasmessa in streaming dal 4 al 13 dicembre.

Dal 23 novembre al 3 dicembre, invece, le 12 compagnie che parteciperanno da tutta la Sicilia, confrontandosi con il tema “Magici oggetti”, descriveranno i loro spettacoli con brevi video e post condivisi quotidianamente su facebook, instagram, twitter e Youtube nel corso degli appuntamenti di #aspettandomorgana. Nel corso di questi appuntamenti quotidiani, si avrà la possibilità di entrare virtualmente nelle botteghe dei maestri pupari e di sbirciare le prove degli spettacoli in programma per il Festival di Morgana. Che quest'anno ha in programma ben 80 spettacoli, ma anche presentazioni di libri e incontri, pensati per restituire centralità al teatro dell’Opera dei pupi siciliani e per proporre un ritorno alla rassegna di un tempo. Tutti gli spettacoli e gli eventi del Festival di Morgana 2020 saranno visibili in diretta streaming su facebook e sui siti istituzionali.