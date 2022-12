Arte e cibo in un unico luogo: in via Vincenzo Di Marco apre Don Nino Mind Food

Un luogo nel quale vivere un’esperienza sensoriale: è questo lo spirito col quale apre a Palermo il nuovo locale Don Nino Mind Food.

Il progetto nasce dalla voglia di fondere arte e cibo in un unico contenitore progettato e allestito dall’architetto Lorenzo Lo Dato, regalando ai fruitori la possibilità di immergersi in un’atmosfera totalizzante, quella di un’area culturale nella quale potersi intrattenere e partecipare ad eventi artistico-culturali.

L’opening previsto per oggi pomeriggio alle ore 19 in via Vincenzo Di Marco 24, sarà accompagnato dal sottofondo musicale opera di numerosi artisti della scena musicale palermitana, attivamente coinvolti nella realizzazione dei locali.

La serata sarà anche l’occasione per degustare e scoprire i panettoni artigianali Don Nino e PA’ncucciato, quest’ultimo nato dalla collaborazione con Filippo La Mantia e per ammirare le installazioni luminarie inedite dell’artista Domenico Pellegrino.