Al via l'Alloro Fest 2022 al Giardino dei Giusti

Un mese intero di eventi, presentazioni, discussioni pubbliche, presentazione libri, concerti e premiazioni. Tutto questo è “L’Alloro fest”, arrivato nel 2022 alla sua terza edizione, al Giardino dei Giusti in via Alloro, 90.



Si comincia già giovedì primo di settembre alle 20,30 con il concerto del tenore Salvo Randazzo in “Il mio recital per la Kalsa”, a cura dell’associazione Salvatore Pollicino. Nato a Palermo il 28 giugno 1984, sin da giovane Randazzo mostra spiccate qualità musicali che lo spingono a studiare pianoforte al Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Palermo. È ancora adolescente quando decide di dedicarsi allo studio del canto lirico, svolgendo così una intensa attività concertistica in associazioni, fondazioni e istituzioni culturali.



Il 2 settembre, sempre alle 20,30 ci sarà il concerto del fisarmonicista Pierpaolo Petta, che suonerà musica popolare albanese. Il 3 settembre alla stessa ora sarà il turno di “In Generale”, reading organizzato da Renzo Botindari dedicato a Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo e a cura dell’Associazione Epruno.

Il 5 settembre alle 18 c’è la presentazione del libro “L’arbulu nostru – Il nostro albero” di Guseppe Cinà. Seguirà alle 20,30 il concerto dell’Alessandro Visco Quintet con gli allievi del Conservatorio di Musica Arturo Toscanini di Ribera. Il 7 settembre alle 20,30 sarà il turno del reading di Bruna Perraro e Giana Guaiana “Donna chiamata libertà”.

L’8 settembre alle 20,30, concerto di Francesca Amato e Francesco Maria Martorana intitolato “Io questo sud”. L’11 settembre alle 10, primo appuntamento con “Turismo di prossimità”, ovvero una serie di eventi per promuovere i comuni siciliani. Si comincia con Partinico e Montelepre, con la visione di una mostra estemporanea di pittura a cura dell’Associazione La Via dei Mulini e la mostra fotografica di Fatima Li Cavoli “Steel Life – La luce racconta…”. Seguirà alle 20 il concerto dei Fearless da Cinisi e dei Tarantula da Montelepre.



L’ingresso è libero. Seguiranno altri appuntamenti nel corso del mese. Durante l’intera manifestazione sarà istituita una raccolta fondi per comprare il materiale tecnologico che è stato rubato alla scuola media Leonardo Da Vinci di via Serradifalco a Palermo nelle scorse settimane.



L’Alloro fest, la cui direzione artistica è di Giovanni Apprendi, continuerà fino al 30 settembre.