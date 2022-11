Agricantus, nuove repliche per "Finiti sotto un ponte" con Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco

Al Teatro Agricantus di Palermo continuano le repliche di Finiti sotto un ponte l'atto unico poetico e divertente, che sta riscuotendo i consensi del pubblico, con ErnestoMaria Ponte e Clelia Cucco in scena sulle scenografie di Cesare Inzerillo, accompagnati dalle musiche di Toni Greco.

La nuova produzione del teatro diretto da Vito Meccio, firmata a quattro mani da Salvo Rinaudo ed ErnestoMaria Ponte, questa settimana andrà in scena da giovedì 1 a domenica 4 dicembre (giovedì, venerdì e sabato ore 21, domenica ore 18). Si tratta di uno spettacolo che fa ridere e riflettere allo stesso tempo, raccontando la vita di un uomo che, dopo una vita di successi si ritrova a vivere da barbone, appunto sotto un ponte. Il nostro protagonista – appunto ErnestoMaria Ponte - affronterà la nuova condizione riflettendo sugli errori commessi e accorgendosi che la sfortuna è solo una combinazione di appuntamenti mancati, non senza responsabilità. Farà di tutto per tornare a riconquistare ciò che ritiene importante finché una donna (Clelia Cucco), entrata come un fulmine a ciel sereno nella sua esistenza, non gli farà apprezzare i veri valori della vita.

Così ErnestoMaria Ponte si lascerà andare a una serie di riflessioni, con la chiave che lo contraddistingue e gli è più congeniale, quella comicità poetica che porterà lo spettatore a restare in bilico tra euforia e malinconia. Si replica nei week-end fino all'8 gennaio.



INFORMAZIONI

Teatro Agricantus

Biglietteria via XX Settembre, 80 - Tel. 091 309636

Da martedì a sabato ore 11.00 – 13.30 e 17.00 – 20.00; domenica ore 17.00 – 20.00

Biglietteria on line: www.agricantus.cloud https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/





Biglietti: intero € 18; ridotto carte sconto, cral, under 25 e over 65 € 16; intero web € 18