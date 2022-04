Primo maggio music fest, i Walk On in concerto al parco cittadino di Carini

Una festa della musica, all'interno dell'area verde del Parco Cittadino Almoad di Carini, in occasione del Primo maggio. Appuntamento dalle 11.00 alle 21.00 con una giornata all'insegna della musica e del divertimento. A fare da padrona sara? la musica che vedra? l'alternanza dei seguenti ospiti:



Ore 12 - The Fusion

Ore 14 DJ Set

Ore 17 Walk On (U2 Tribute Band)

Ore 19 Purple e Landolina



Non manchera? la possibilita? di assaporare il classico panino con salsiccia, vino e birra da potere consumare seduti al tavolo picnic. Per partecipare all’intera giornata, l'ingresso e gratuito e i bambini, possono usufruire anche dell’area giochi attrezzata.