Villa Sofia-Cervello, il Nursind: "Provvedimenti dell'azienda danno speranze al personale"

“Agli ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello si respira una ventata di ottimismo per gli operatori sociosanitari e per gli infermieri. Tra contratti che viaggiano verso il rinnovo e una dotazione organica che ha subito un incremento sembra che ci siano buone speranze per nuove assunzioni e stabilizzazioni”. Lo afferma in una nota la segreteria territoriale del Nursind Palermo. “L’azienda ospedaliera - prosegue il sindacato per voce del segretario provinciale Aurelio Guerriero, del segretario aziendale Alfredo Guerriero e del vice Fabrizio Bilello - ha aumentato la dotazione organica di una sessantina di posti e in questo modo si creano gli spazi per il potenziamento che avevamo chiesto. È inoltre stata disposta una procedura di reclutamento infermieri che potrebbe garantire una forte boccata d’ossigeno per il personale in grave difficoltà a causa della carenza di organico”.