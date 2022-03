Il Tuareg Tour operator al fianco di See Sicily

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Tour Operator Palermitano incontra 50 Agenti di Viaggio Siciliani per presentare la propria programmazione ed in particolare ci si sofferma sulle opportunità che il Bando See Sicily riserva a coloro che scelgono la Sicilia per la propria vacanza. See Sicily, esordisce Vincenzo Lo Cascio General Manager del Tuareg, se ben applicato ai soggiorni riesce a creare per i viaggiatori un benefit che può raggiungere anche uno sconto pari al 30% - 40% sull'intero pacchetto. Prenotando attraverso le Agenzie accreditate, di fatto, chi prenota 2 notti ne riceve una terza in omaggio e potrà anche fruire di una escursione gratuita tra quelle confezionate dalle agenzie locali ed inseite in piattaforma e chi prenota almento 5 notti addirittura avrà due notti in omaggio e potrà sempre fruire di una escursione gratuita. Ed ancora, chi arriva in aereo prevista una scontistica massima di 100 euro per i voli nazionali e 200 euro per i voli internazionali e intercontinentali, in ogni caso il contributo volo non potrà essere superiore al 50% del costovolo sostenuto. Durante l'incontro presenti i responsabili centro Sud di ITA Airways, Petra Bramante e Alessandra Pennetta. Presenti anche funzionari del gruppo Mangia's Resort, partner preferenziale de Il Tuareg TO sul progetto See Sicily, ed il responsabile Europassistance con cui Il Tuareg ha stipulato un accordo per emissione di una Polizza estremamente valida e completa per la tuela del viaggiatore.