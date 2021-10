Travelino, l'innovazione che verrà presentata alla "Borsa della ricerca"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Borsa della Ricerca è un’iniziativa ideata per favorire il contatto tra il mondo della ricerca universitaria (gruppi, dipartimenti, spin off), startup, aziende, incubatori e investitori (pubblici e privati) attraverso un format di interazione originale, in grado di favorire concretamente il trasferimento tecnologico e il sostegno economico alla ricerca. Tra le molteplici multinazionali presenti alla Borsa c'è anche la startup palermitana che ha creato "Travelino", il primo robot ad intelligenza artificiale dedicato all'industria turistica, lo presenterà davanti ad una platea ricca di stakeholders.

Travelino è il primo assistente digitale che trasforma le chat di messaggistica in potenti motori di ricerca dei servizi di viaggio, digitalizza le industrie turistiche locali e fornisce ai viaggiatori una tecnologia moderna di pianificazione del viaggio all'interno dei propri canali di comunicazione. E' Confermata anche la partecipazione della Regione Siciliana alla Borsa della Ricerca di quest’anno, in linea con la nuova Strategia regionale di Specializzazione Intelligente S3 Sicilia. Durante la manifestazione verranno anche consegnati i premi "Bdr Awards 2021" da Automobili Lamborghini | VIS, Eureka Ventures | Novac, Huawei | Small Pixels Huawei | Small Pixels e Startime Flying Accelerator | Performs. https://www.borsadellaricerca.it/network https://www.borsadellaricerca.it/awards