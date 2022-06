Tecnoservice Sicilia, l'azienda che non conosce la parola crisi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Covid ha distrutto tante aziende, danneggiate tante altre ma alcune sono riuscite a passare indenni questa tempesta. Come la Tecnoservice Sicilia, azienda palermitana che è riuscita a superare con le proprie forze la più grande catastrofe dal dopoguerra ad oggi. Oscar Sconziano, amministratore dell’azienda racconta che ogni giorno è una battaglia continua, dove gli imprevisti più o meno importanti sono all’ ordine del giorno. “Il mondo è in continua evoluzione - spiega Sconziano - e non possiamo pretendere che si adatti a noi, ma siamo noi che dobbiamo plasmarci a seconda dei cambiamenti ed esigenze. Tante aziende oggi lavorano senza programmazione, senza visioni future e senza mission e non c è cosa più sbagliata. La Tecnoservice Sicilia nasce 4 anni fa ed è un azienda nata dall’idea dei 2 soci fondatori: io e Piero Papa, che abbiamo avuto da sempre il pallino di semplificare la vita del cittadino palermitano offrendo una serie di servizi a 360 gradi nel mondo delle manutenzioni e proponendosi come unico punto di riferimento, ed è stato un successo infatti nascendo dal nulla, senza aiuti e autofinanziandosi ed è passata in pochi anni ad avere 30 dipendenti".

"Ci sono imprenditori - continua Scanziano - che vendono gli stessi prodotti da decenni senza preoccuparsi o senza chiedersi se quel prodotto sia ancora richiesto, poi inevitabilmente arriva il fallimento e si da la colpa allo Stato, politici o agli aiuti che non arrivano. La stessa cosa vale per la ricerca del personale: il reddito di cittadinanza non ci spaventa. Trasferendo i veri valori e la mission aziendale il personale si trova, se prospetti alle persone solamente stipendio e ore di lavoro non trasferendo loro il cuore, la passione e non facendo passare il concetto di programmazione seria ed efficace nessuno mai verrà a lavorare".

L’ ultima intuizione è il nuovo servizio lanciato dall’ azienda, un servizio che rivoluzionerà il mercato delle manutenzione per le famiglie. "Con pochi euro al mese - spiega Piero Papa - si ha la possibilità di ricevere durante l'anno una serie di interventi gratuiti su manutenzione idrica, elettrica, riscaldamento e condizionamento, avendo la serenità di avere alle spalle un partner competente ed efficace. Un servizio già scelto da oltre mille famiglie. "E’ un servizio - ribadisce Sconziano - nato per dare la possibilità a tutti di gestire gli imprevisti delle proprie abitazione in maniera efficace ed economica. Il nostro è anche un invito a tutti quegli imprenditori che in questo momento si sentono persi e spaesati. Muovetevi - conclude Sconziano - non abbiate paura a creare nuove strade perchè sono proprio le nuove strade a portare risultati unici e straordinari".