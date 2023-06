Torna In.Sicily, a Palermo startup da tutta l'Isola per un confronto con aziende e investitori

È in programma questa settimana a Palermo la seconda edizione di In.Sicily - Innovation Sicily", l’evento interamente dedicato al sistema innovativo siciliano. Per due giorni investitori e grandi imprese potranno conoscere e mettersi in contatto con le startup siciliane e progetti di ricerca universitari.

Giovedì 8 giugno, dalle ore 10, alle Terrazze di Mondello è in programma la sessione plenaria dedicata a “Gli strumenti finanziari a supporto delle startup siciliane”. Dopo i saluti di Edmondo Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive, di Roberto Lagalla, sindaco di Palermo e Massimo Midiri, rettore dell'ateneo cittadino, l’apertura dei lavori è affidata a Tommaso Aiello, presidente della Fondazione Emblema. Confermati gli interventi di Alessandro Albanese, presidente Confindustria Sicilia, Salvo Baglio, presidente Fondazione Samothrace, Ivo Blandina vicepresidente vicario Sicindustria, Carmelo Frittitta dirigente regionale Assessorato Attività Produttive, Luigi Gallo responsabile area Incentivi e innovazione di Invitalia, Maria Elena Oddo presidente Giovani Imprenditori Sicindustria, Emanuele Spampinato, presidente gruppo EHT e Antonio Valenza, direttore del Dipartimento di Ingegneria di Palermo. Modera Elvira Terranova.

La giornata proseguirà con la presentazione di 25 start up innovative - attive su uno o più cluster della S3 regionale e selezionate grazie a una manifestazione di interesse pubblicata lo scorso mese – alla platea di aziende e possibili investitori accreditati all’evento. Al termine del Pitch day verranno consegnati gli In.Sicily Awards: Best Pitch, Best Design, Best Vision e il premio di Leonardo, un monopattino elettrico che sintetizza innovazione e sostenibilità verso il futuro, consegnato a una realtà in linea con una delle challenge che verranno presentate di Leonardo Solvers Wanted.

Venerdì 9 giugno, nell’edificio 19 di viale delle Scienze, l’Expo day: un’area interamente dedicata ai progetti di ricerca universitari, che attraverso azioni Pon e Po Fesr Sicilia, hanno sviluppato applicazioni a livello industriale. Tramite una fitta rete di appuntamenti, i responsabili scientifici dei progetti delle Università siciliane potranno far conoscere gli sviluppi delle proprie attività di ricerca a un vasto numero di aziende potenzialmente interessate.

In.Sicily è un evento ideato da Fondazione Emblema, con la co-oorganizzazione dell'assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana e dell'Università di Palermo, in collaborazione con l’Università di Catania, l’Università di Messina, l’Università di Enna "Kore", Confindustria Sicilia, Sicindustria, il Comitato Regionale G.I di Confindustria Sicilia, Irfis e Eht.