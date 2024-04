Idee in azione: Sicindustria giovani Palermo e Ja Italia incontrano gli studenti

Nei locali dell'istituto di istruzione superiore Orso Mario Corbino di Partinico si è tenuto negli scorsi giorni il quarto e conclusivo incontro del progetto Next Gi Sicilia “Idee in azione” 2024. "Grazie all’accordo tra Ja Italia e Sicindustria giovani Palermo - si legge in una nota - si è data l’opportunità ai studenti di partecipare ad una formazione incentrata su temi relativi all’imprenditorialità. I ragazzi si sono cimentati nel produrre un’idea di impresa e sono stati seguiti e guidi e guidate dai giovani di Sicindustria Palermo che hanno agevolato il processo di sviluppo di una serie di competenze come il lavoro di gruppo la risoluzione di problemi la pianificazione e la comunicazione in pubblico. JA è la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economica e imprenditoriale dei più giovani. il gruppo dei giovani imprenditori di Sicindustria Palermo ha portato in aula per quattro incontri per un totale di 20 ore le proprie competenze cercando di aiutare i ragazzi a realizzare un’idea ed un’impresa che possa essere realizzabile e sostenibile".

"La scelta dell’Istituto di Partinico - si legge ancora - nasce dalla collaborazione e dall’interesse verso questo progetto dell’assessore all’attività produttive del Comune di Partinico Mario di Trapani, nel presidente del consiglio del Comune di Partinico Erasmo Briganò e dal consigliere Margherita salvia che hanno fatto da tramite per poter far nascere questa iniziativa. Quest’anno per il gruppo giovane di Sicilia industrie Palermo è stat è stata una nuova esperienza cimentarsi in un progetto pilota che ha colto appieno lo spirito e la voglia di contaminazione imprenditoriale. La volontà è quella di poter continuare a seminare e a far nascere la volontà di fare impresa nei giovani anche nella città città di Palermo. Giorno 23 a Catania tutte le scuole siciliane che hanno partecipato al progetto si sfideranno in un contest regionale per poter sperare di accedere Alla fase nazionale e poi a quella europea".

Così Giuseppe Paterna (vicepresidente dei giovani Sicindustria Palermo): “il progetto idei in azione mette in atto la volontà dei giovani imprenditori che quella di voler seminare e contaminare le giovani generazioni.l’aiuto concreto che vogliamo dare è il risultato che cerchiamo di ottenere è quello di fermare la fuga dei nostri giovani più talents facendo capire loro e creando il loro la visione che fare azienda, fare impresa nella propria terra è possibile ed è una possibilità che niente nessuno deve toglierci. sono molto fiducioso del fatto che la semina fatta se seguita, intenzionata e curata Portera alla nascita di nuove aziende contribuiranno tessuto territoriale, posturale ed imprenditoriale della nostra amata terra”.