Il mitico sfincione bagherese alla conquista di Palermo: al mercato più amato della città arriva l'Antica Focacceria 1856

Must della tradizione palermitana, è il mercato coperto che raccoglie le migliori realtà enogastronomiche di tutta la Sicilia, tantissimi i prodotti genuini selezionati con la filosofia della filiera corta. Tra le botteghe del Mercato è possibile trovare i piatti più celebri della tradizione siciliana da gustare in divertimento e compagnia.

Sanlorenzo è infatti anche un'istituzione culturale dove ci si diverte, tra showcooking, concerti, cinema, spettacoli, lezioni di cucina, laboratori e percorsi di gusto tra le botteghe.

E tra le tante eccellenze che il Mercato propone, immancabile sua maestà lo sfincione bagherese, l'eccellente e amatissima prelibatezza dello street food palermitano che tra pochissimi giorni diventerà ospite fisso del Mercato.

L'Antica Focacceria 1856 di Bagheria sbarca a Sanlorenzo

Premiata come "Migliore pizzeria a legna" da All Food Sicily, il giornale online di enogastronomia e turismo in occasione del Premio "Migliori Pizzerie di Sicilia 2022", a Sanlorenzo sbarca una nuova bottega, l’Antica Focacceria 1856 di Bagheria. A partire da mercoledì 3 maggio il mitico sfincione bagherese avrà uno spazio tutto suo all'interno della Pizzeria Osteria a Sanlorenzo Mercato con una carrellata di buonissime novità tutte da gustare.

Dalle specialità bagheresi alle pizze dagli impasti e con ingredienti di alta qualità, i prodotti avranno uno spazio tutto loro tra i banchi del Mercato che rafforza così la propria offerta gastronomica, unica in città con oltre 700 piatti espressi contemporaneamente disponibili in un’unica food court.





Le migliori prelibatezze della tradizione tutte da gustare

Spazio alla tradizione dunque, con la focaccia bagherese, da cui il locale prende il nome, ma anche all’innovazione, con un’offerta ampia e variegata tutta da gustare. E così accanto al tradizionale panino con la ricotta di pecora, caciocavallo stagionato e la “sugna”, ovvero lo strutto diluito in acqua calda, che per oltre un secolo ha caratterizzato la produzione della famiglia Urso e all’immancabile sfincione bagherese bianco, da non perdere alla Pizzeria Osteria anche le deliziose pizze contemporanee realizzate con un impasto unico di farina di grano tenero 100% da selezione climatica, macinata a pietra, dalla lenta lievitazione e alta idratazione. Tantissime le proposte offerte, tra cui anche squisite pizze senza glutine per gli intolleranti e per venire incontro ad ogni tipo di esigenza. Pizze leggere e facilmente digeribili, cotte in forno a legna e condite con ingredienti del territorio di prima qualità come i salumi di suino nero dei Nebrodi e i formaggi rigorosamente siciliani.





Innovazione e tradizione per un connubio di alta qualità

Un lavoro di ricerca lungo e scrupoloso che garantisce un prodotto di alta qualità che si unisce all’ampia offerta di Sanlorenzo Mercato dove alle cucine internazionali più amate si affiancano i must della tradizione siciliana con uno sguardo sempre attento sull’innovazione, una particolare attenzione alla stagionalità delle materie prime e agli elementi fondanti della cucina siciliana.

Così accanto al kebab, ai noodles, ai poké e ai burger, al pesce e alla carne freschi dal banco alla griglia, spazio ai must dello street food palermitano e ai classici della tradizione siciliana, per un’esperienza di gusto che continua ad arricchirsi, tra tradizione e innovazione.

La Pizzeria Osteria di Sanlorenzo Mercato avrà quindi una nuova "antica" bontà tutta da scoprire, fatta di sapori autentici e ingredienti genuini. L’Antica Focacceria 1856 di Bagheria vi invita a vivere questa esperienza culinaria, fatta di sfincioni, focacce e pizze deliziose