Dal 2 novembre 184 nuovi portalettere prenderanno servizio in Sicilia. Saranno assunti a tempo indeterminato da Poste italiane. Si tratta di una quota delle 2.100 assunzioni previste in Italia, grazie all'accordo nazionale tra l'azienda e i sindacati. Le assunzioni si faranno in tutte le province siciliane: 47 a Palermo, 39 a Catania, 33 Messina, 20 ad Agrigento, 12 a Trapani, 12 a Siracusa, 9 a Ragusa, 9 a Caltanissetta, 3 a Enna.

"Grazie a questo importante accordo per il futuro dei lavoratori, ex precari - dice Maurizio Affatigato, coordinatore nazionale e segretario regionale Slp Cisl - è stato possibile assumere migliaia di giovani in tutta Italia. Da siciliano sono felice delle assunzione a tempo indeterminato che garantiscono un lavoro stabile a tanti giovani nella loro Regione, senza essere costretti a emigrare per lavoro". Le assunzioni sono state possibili grazie al turn over (volontario e incentivato) tra i dipendenti postali che sono stati accompagnati alla quiescenza.