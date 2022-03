Nicolò La Barbera nuovo presidente dell’ordine provinciale dei dottori commercialisti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nicolò La Barbera è il nuovo presidente dell’ordine provinciale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della circoscrizione dei tribunali di Palermo e Termini Imerese. E’ stato eletto con circa il 90% dei voti sui 1.850 iscritti aventi diritto. Le elezioni, dopo numerose sospensioni per ricorsi al Tar presentati a livello nazionale, si sono svolte da remoto il 21 e il 22 febbraio.

"Il programma elettorale che è stato premiato dal voto - spiega La Barbera - auspica la nostra presenza incisiva nel tessuto sociale, culturale ed economico del territorio. Ed è per questo che mi impegnerò. Saremo parte attiva per il rilancio dell’economia e per dare una prospettiva ai tanti giovani che ormai studiano e lavorano fuori dalla nostra realtà. Voglio ringraziare - ha aggiunto - il presidente uscente Fabrizio Escheri e i Consiglieri, Revisori, Componenti Consiglio di Disciplina e tutti i Componenti della Fondazione Bianchini che negli ultimi 9 anni hanno guidato il nostro Ordine, affrontando, nell’ultimo biennio, il difficile compito di gestirlo in un periodo pandemico che ci auguriamo resti unico nella nostra storia”. “Partendo dai traguardi raggiunti nei precedenti mandati, primo tra tutti la sede istituzionale all’interno della Camera di Commercio che ha rivendicato il ruolo dei commercialisti - ha concluso - continueremo ad impegnarci affinché il nostro ruolo sia riconosciuto come indispensabile presso tutte le istituzioni”.

Sono stati proclamati eletti:

Per il Consiglio dell’Ordine: Nicolò La Barbera Presidente; Consiglieri: Debora Gagliardi (Vice Presidente), Claudia Scuderi (Segretario), Antonino Brancato(Tesoriere), Ernesto Gatto, Massimo Ferrante, Paola Loredana Bruno, Angelo Salemi, Sabrina Musacchia, Cinthia Tarantino, Francesco Pinelli, Massimo Romano, Francesco Sutera, Fabrizio Abbate e Laura Foresta.

Per il Collegio dei Revisori: Santo Ferrarello Presidente; Membri effettivi: Leonardo Passarello e Francesca Salemi; Membri supplenti: Ignazio Riscili e Laura La Loggia

Per il Comitato Pari Opportunità: Sabrina Musacchia Presidente; Componenti: Angela Daniela Iannì, Vanessa Ciacciofera, Stefania Cottone, Antonio Di Fresco, Marco Pedaci e Rosa Montalto.