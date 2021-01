Agrifood&hospitality, in scena la prima edizione dell’Hackathon Event

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 29 e 30 gennaio 2021 ci sarà la prima edizione dell’Hackathon Event, We Build Experience, organizzato da WeStart, incubatore e acceleratore territoriale. Hackathon Event È un evento online che promuove la ricerca di soluzioni innovative per il settore turistico ed enogastronomico della Sicilia. L’hackaton event vuole essere un’occasione di confronto tra aziende, esperti e diretti interessati al mondo del food e dell’hospitality, per far emergere nuove idee che avvantaggino il territorio siciliano. Un gruppo di 8 aziende del settore food e hospitality, selezionate dall’organizzatore WeStart, esporranno le principali problematiche ed esigenze di mercato del momento, la sfida verrà accolta dai 40 partecipanti all’evento, che useranno le proprie capacità e creatività per proporre soluzioni intelligenti ed innovative ai problemi sollevati.

Ogni azienda proporrà una sfida, per cui ai partecipanti è richiesto di sviluppare 8 progetti*, uno per ciascuna azienda. Nel programma è anche previsto lo sviluppo del place branding dei cinque comuni della provincia di Palermo che sono stati selezionati da westart per sviluppare il loro city brand. I progetti e le idee elaborate nel corso dell’evento rimarranno proprietà intellettuale del team che le ha generate, cioè dei partecipanti.

CHI PUÒ PARTECIPARE CALL PER LE AZIENDE

La call è aperta a tutte le imprese attive con sede nel territorio siciliano operante nei settori del food e hospitality. Occorre compilare il modulo Google disponibile sul sito per iscriversi all’evento.

CALL PER I PARTECIPANTI

La call per i partecipanti è aperta a tutti coloro che si occupano di comunicazione, marketing, digital, agricoltura o di food: professionisti, studenti, startup, consumatori consapevoli e a chiunque voglia cimentarsi nello sviluppo di proposte progettuali coerenti con il brief fornito dalle aziende coinvolte. Entrambe le call sono gratuite! I progetti e le idee elaborate nel corso dell’evento rimar- ranno proprietà intellettuale del team che le ha generate, cioè dei partecipanti. https://wbe.yeswestart.it/