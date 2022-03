Il vincitore di "Masterchef all stars" Michele Cannistraro a Palermo, con gli allievi del Cirs allo Sperone

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo Messina, Palermo. Michele Cannistraro, vincitore di "MasterChef All Stars", ha accolto l'invito del Cirs (https://www.cirsistruzione.it) la scuola professionale dei mestieri presente su tutto il territorio siciliano, a trascorrere insieme agli allievi delle due città, un'esperienza di confronto, professionale e umano. Lo chef lombardo, dopo la tappa nella città dello Stretto e una cena tipica locale nel locale "Rosso divino" a Palermo, farà visita ai ragazzi che frequentano la sede del Centro di formazione nel capoluogo siciliano. Precisamente, in via Generale Luigi Bertett 100-102, dove, martedì 29 marzo a partire dalle 8, Michele Cannistraro incontrerà tutte le classi del percorso formativo e professionale della ristorazione.

Al centro dell'iniziativa organizzata dal Cirs., il racconto delle esperienze e dei sogni - divenuti realtà - che hanno cambiato la vita dello chef, oggi celebre e di successo. Seguirà uno showcooking con la preparazione estemporanea di un piatto. Subito dopo, gli allievi sperimenteranno l'emozione di una gara che ruota attorno a una mistery box. Nello specifico i ragazzi, impegnati in squadre diverse, si cimenteranno nella preparazione di una pietanza: un'occasione che consentirà loro di manifestare le competenze acquisite, congiuntamente alle proprie abilità e qualità. La squadra vincitrice riceverà come premio una targa autografata dallo chef. L'evento si concluderà con un momento di convivialità : un pranzo preparato dagli chef e dagli allievi del Cirs.

In programma, anche la degustazione dei cannoli tipici siciliani offerti dallo sponsor "Aida Bio": al termine, la direzione, i docenti e i ragazzi saluteranno lo chef. Si concluderanno così due giornate altamente formative: non solo sotto il profilo professionale, ma anche e soprattutto umano. I protagonisti saranno i ragazzi, con le loro storie: ci sarà molto da apprendere dall'esperienza di un uomo già adulto e con un lavoro che non percepiva assolutamente come "suo", che è riuscito tuttavia a contrastare i pregiudizi. E lo ha fatto indossando un abito che ha messo in luce le sue vere inclinazioni e il suo io più profondo, trasformando in arte e amore il vissuto e riscattandosi. Il Cirs, infatti, ha fortemente voluto organizzare l'evento - in due città diverse - per trasmettere un messaggio carico di positività agli allievi: l'obiettivo è il superamento di limiti che spesso sono imposti dal contesto sociale e culturale di provenienza.