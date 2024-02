VIDEO | Striscione contro le manganellate di Pisa imbrattato al liceo Garibaldi: "Sfregiata la Costituzione"

Uno striscione contro le manganellate delle forze dell'ordine sui manifestanti di Pisa è stato imbrattato al liceo classico Garibaldi. Stamattina il lenzuolo bianco con la scritta "I cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi", che richiama l'articolo 17 della Costituzione è stato trovato strappato e imbrattato con una X e quattro stelle di David, simbolo della bandiera di Israele.

"Questo è quello che rimane dello striscione appeso ieri in via Arimondi al liceo Garibaldi. E' uno sfregio contro la Costituzione che viene già sfregiata quotidianamente nel nostro Paese. Abbiamo trovato scritte di rievocazione fascista che consideriamo qualcosa di inaccettabile e che ci ha profondamente offeso in quanto comunità sorta dall'antifascismo e dal rifiuto di ciò che è stato il regime fascista", ha detto il rappresentante d'istituto Matteo Pirro tenendo in mano il vessillo rovinato.

Ieri gli allievi della succursale del classico, accodandosi a un'iniziativa del corpo docente della scuola, avevano dato vita una manifestazione pacifica durante la ricreazione e partendo da quanto accaduto a Pisa avevano deciso di preparare diversi striscioni con riferimenti a vari articoli della Costituzione, dichiarando il loro diritto di manifestare pacificamente contro violenza, guerre, genocidi.

Il corteo di lunedì

Intanto, sempre a proposito degli scontri nei giorni scorsi, il Coordinamento Studenti in Lotta annuncia un corteo per lunedì 4 marzo. "Noi studenti di Palermo - si legge in una nota del coordinamento - sentiamo l’esigenza di organizzare la nostra indignazione dopo i fatti che hanno colpito nostri compagni nello stesso giorno a Pisa, Firenze e Catania. Questo è un governo che ci vorrebbe omologati, che vuole uccidere il nostro pensiero critico, che reprime chi dissente rispetto alle politiche nazionali perseguite e che vuole zittire chi osa parlare del genocidio in corso in Palestina. Vogliamo una scuola, diametralmente opposta alle linee dettate dall’attuale esecutivo".

Il coordinamento si incontrerà con le realtà sociali cittadine venerdì 1 marzo alle 16,30 nella sede “Maldusa” in via degli Schioppettieri, 17 per preparare ila manifestazione di lunedì con concentramento alle 9 in piazza Verdi e corteo fino a Palazzo Comitini.