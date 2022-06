Uil Pubblica Amministrazione Entrate, il palermitano Del giudice nominato vice coordinatore nazionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

C’è un siciliano ai vertici nazionali della Uil Pubblica Amministrazione Entrate. Si tratta del palermitano Raffaele Del Giudice, che ha ricevuto la prestigiosa nomina nell’ambito dei lavori del sesto congresso nazionale della UilPa Entrate, svoltisi a Roma. E' stata inoltre eletta la nuova segreteria: riconfermato alla guida Renato Cavallaro in qualità di coordinatore nazionale.

“Il congresso - spiega Raffaele Del Giudice - ha fatto il punto della situazione sui notevoli disagi che i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate sono costretti quotidianamente ad affrontare, alle prese con la carenza di risorse umane negli uffici dovuta ai numerosi pensionamenti in atto in tutto il Paese".

"Una condizione che rende difficile operare al meglio - prosegue il vice coordinatore nazionale - e pertanto, l’assise congressuale ha proposto al segretario generale della Uil Pubblica Amministrazione nazionale Sandro Colombi di farsi portavoce, con il ministero competente, della necessità di un’azione di snellimento delle procedure concorsuali. Ciò - conclude - consentirebbe di procedere a nuove assunzioni, indispensabili per il rilancio economico del Paese".

Raffaele Del Giudice, di recente riconfermato coordinatore della UilPa Entrate in Sicilia e componente della segreteria della UilPa di Palermo, ha ricevuto i complimenti del segretario generale della Uil Pubblica Amministrazione Sicilia Alfonso Farruggia. “Al nostro dirigente le congratulazioni di tutta la UilPa Sicilia - dichiara Alfonso Farruggia - nella certezza che, anche in ambito nazionale, metterà a disposizione del sindacato le sue qualità umane e le esperienze, le competenze e l’autorevolezza maturate in qualità di coordinatore regionale della UilPa Entrate”.