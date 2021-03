Flc Cgil, on line il nuovo sito con un link apposito dedicato ai vaccini per il mondo scolastico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Da oggi è attivo il nuovo sito della Flc Cgil di Palermo, rinnovato nella grafica e nei contenuti. Nel nuovo sito è stato predisposto un link, con un format dedicato, da compilare per segnalare problemi di prenotazione del vaccino anticovid.

“La Flc Cgil Palermo – spiega il segretario generale Fabio Cirino - ha deciso di raccogliere ed evidenziare tutte le situazioni di criticità, tutti i casi in cui non è stato possibile prenotare la vaccinazione perché riteniamo fondamentale vaccinare e mettere al più presto in sicurezza tutti i lavoratori del comparto per garantire la copertura a tutto il personale di ruolo e non di ruolo, titolare o in assegnazione, supplenti e tirocinanti, fragili e non, di tutte le età. Bisogna superare i problemi tecnici e burocratici augurandosi ovviamente la disponibilità delle dosi”.

Per le segnalazioni basta compilare un modulo su https://www.flcgilpalermo.it/ . “Raccoglieremo le segnalazioni che arriveranno dal mondo della scuola – aggiunge Cirino - e le invieremo alle autorità preposte”. Sul sito è possibile prenotare le consulenze online e seguire la rubrica settimanale di informazione del mondo della scuola.