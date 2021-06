I Comitati civici: "Gli alberi di jacaranda dovrebbero essere salvaguardati con amore e non potati selvaggiamente"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Uno degli alberi più decorativi che si possano immaginare, la jacaranda, in corso Tukory è stato potato in maniera selvaggia. Questo albero sub tropicale dovrebbe essere un vanto per la nostra cittè e salvaguardato con amore. E invece le continue capitozzature hanno sfigurato la reale forma della jacaranda. Se potatura, e non capitozzatura, si deve effettuare, questa dovrebbe essere fatta in periodi lontani dalla primavera-estate e non spessissimo, come purtroppo stranamente succede a Palermo, dove si interviene ad inizio fioritura, privando cittadini e turisti di uno spettacolo unico della natura". Lo afferma in una nota Giovanni Moncada, presidente dell'associazione Comitati Civici Palermo.