Morti sul lavoro, Loddo e Virzì: "Una vera e propria strage"

“Ancora morti e incidenti sul lavoro. Mesi di appelli e allarmi per i numerosi incidenti sul lavoro. Mentre si studiano nuovi interventi in questi ultimi giorni tanti incidenti alcuni mortali sul lavoro e nulla cambia. Cambiano ancora i volti dei familiari che piangono i congiunti che non tornano a casa. Gli appelli al maggiore controllo rimangono lettera morta, così come rimangono vuoti gli uffici preposti ai controlli e verifiche sul lavoro e sulla prevenzione”.

Lo dichiarano Raffaele Loddo e Filippo Virzì, componenti del comitato consultivo provinciale Inail di Palermo. “Gli annunci di queste ore del ministro del Lavoro Orlando e del premier Draghi - ribadiscono Loddo e Virzi - non fermano gli incidenti anche mortali sul lavoro. Annunciare che ci saranno nuovi ispettori del lavoro, che occorre formazione non è sufficiente a fermare questa strage silenziosa. Bisogna attivarsi subito affinché gli uffici preposti abbiano personale e strumenti adeguati allo scopo, senza attendere i tempi lunghi di concorsi che a volte durano anni. Si corre il rischio di non essere adeguati e pronti per affrontare una ripresa economica veloce che non aspetta i tempi della burocrazia, settori dell’edilizia dell’agricoltura della manifattura e dell’industria corrono e non si e pronti a svolgere i compiti di prevenzione e protezione e controllo prevista da una delle leggi più avanzate nello scenario produttivo la legge 81/08 in vigore. Allora si impegnino, nelle more di assumere nuovi Ispettori negli uffici periferici, anche le forze di polizia, carabinieri e finanza e riutilizzare i tanti lavoratori in cassa integrazione con apposita formazione in questo delicato compito. Così come è evidente che una sana cultura sulla sicurezza a nostro avviso lo ribadiamo dovrebbe essere proposta ai ragazzi in età scolare con appositi protocolli con le Istituzioni scolastiche”.