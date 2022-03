Belmonte Mezzagno, in programma una marcia per la pace organizzata dall'istituto Ventimiglia e dall'Unicef

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giovedì 7 aprile 2022, a partire dalle ore 9:30, avrà luogo a Belmonte Mezzagno la manifestazione "La pace cammina con noi verso il futuro", organizzata dall’istituto comprensivo Emanuele Ventimiglia, con la collaborazione del Comitato provinciale di Palermo per l’Unicef e il patrocinio del Comune. I bambini delle elementari e i ragazzi delle medie sfileranno, guidati dai loro insegnanti, per le vie del paese, portando con se le girandole gialle e blu, i colori della bandiera dell'Ucraina, e i braccialetti arcobaleno, realizzati in classe, in vista dell’evento, e recitando poesie sul tema. Il corteo raggiungerà poi nuovamente l’Istituto, dove l’orchestra della scuola eseguirà alcuni brani dedicati e avrà luogo l’esibizione canora delle classi quarte e quinte. Seguiranno gli interventi delle autorità.