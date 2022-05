La Karol firma contratto con la Fondazione Padre Simpliciano: realizzerà una Rsa per malati di Alzheimer nel Lazio 

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Karol strutture sanitarie ha siglato un contratto con la Fondazione Padre Simpliciano, presieduta dalla Madre Amabile Galatà, superiore generale della Congregazione suore francescane dei sacri cuori, per la gestione dello storico immobile romano situato sull'Aventino, sede della Basilica Santa Balbina, dove la Karol ha ottenuto il preaccreditamento dalla Regione Lazio per la realizzazione di una Rsa e centro diurno di 76 posti, per malati affetti da demenze.

In tale settore la Karol è considerata eccellenza della sanità, e ha ricevuto infatti il premio internazionale Smau per l'innovazione terapeutica inerente al metodo protesico ed ha partecipato anche a varie attività di ricerca con diverse Università. "Un altro progetto importante che si aggiunge - spiega Marco Zummo - a quello che abbiamo già avviato a Catanzaro e stiamo lavorando anche alla realizzazione di un'altra struttura che dovrebbe sorgere entro l'anno".