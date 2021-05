Via Duca della Verdura, travolta da un'auto mentre attraversa: morta una donna

Incidente mortale questa mattina in via Duca della Verdura. Intorno alle 10.30 una donna è stata investita e uccisa da un’auto (una Ford) mentre stava attraversando la strada all'incrocio con via Libertà. Secondo le prime informazioni l'auto stava viaggiando in direzione mare. Il corpo della vittima si trova ancora riverso in strada, a cavallo tra il marciapiede e l'asfalto, coperto da un lenzuolo bianco. Il guidatore dopo il tragico schianto si è fermato.

Sulla dinamica sta indagando la sezione infortunistica della polizia municipale. Traffico in tilt: i vigili hanno chiuso la strada. L'area è stata transennata per i rilievi del caso.