Incidente in via Messina Marine, 48enne investito da un tir mentre attraversa

Travolto da un tir in via Messina Marine. Un uomo di 48 anni è stato investito ieri sera da un mezzo pesante, che viaggiava in direzione Ficarazzi, all'altezza del Buccheri La Ferla. Un impatto molto violento a seguito del quale il pedone, originario della Romania, è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato nel vicino ospedale. A richiedere l'intervento dell'ambulanzaa e dei vigili sarebbe stato lo stesso autotrasportatore.

I medici hanno eseguito gli accertamenti esami riscontrando diverse fratture ed escoriazioni ma escludendo allo stesso tempo conseguenze peggiori. Dopo l'incidente sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica e verificare se l'uomo abbia attraversato o meno sulle strisce. Al vaglio anche le immagini di alcun telecamere.

Scontro in via Aquileia

Un altro incidente si è verificato oggi pomeriggio in via Aquileia, all'altezza di viale delle Alpi (foto allegata). Nello scontro coinvolti un fattorino e un automobilista che si trovava alla guida di una Ford Fiesta. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha soccorso il rider, sbalzato dal sellino del suo mezzo a due ruote, e lo ha portato al pronto soccorso di Villa Sofia. Non si conoscono le sue condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.