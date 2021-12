Due incidenti in pochi minuti, code sull'autostrada Palermo-Mazara

Doppio incidente sulla Palermo-Mazara e traffico in tilt. Sono due gli scontri avvenuti questo pomeriggio sull'autostrada A29, che hanno creato lunghe code all'ingresso della città. Il primo incidente è avvenuto intorno alle 15 all'altezza del chilometro 8,5, tra gli svincoli per Carini e l'aeroporto (in direzione Palermo) e ha visto coinvolte quattro auto. "Su questo incidente sono in corso accertamenti", fanno sapere dall'Anas. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale. "Non ci sono feriti", spiegano dalla Polstrada.

Poco dopo un altro incidente si è verificato all'altezza del chilometro 2,5, poco dopo lo svincolo per Tommaso Natale e prima di quello di Capaci, in direzione Mazara. Lunghissime le code, partite addirittura da Palermo. Sul posto è intervenuto il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.