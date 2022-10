Incidente in piazza Ottavio Ziino, scontro auto-tram e traffico in tilt

Scontro fra un'auto e un tram in piazza Ottavio Ziino. Un incidente è stato registrato oggi intorno alle 12.30. Coinvolti un mezzo dell'Amat, che viaggiava lungo i binari in direzione della stazione Notarbartolo, e una Smart. Ad avere la peggio è stato proprio l'automobilista, soccorso prima dai passanti e poi dai sanitari del 118 che l'hanno portato in ambulanza a Villa Sofia.

Sul posto, dopo la polizia, sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per tentare di ricostruire la dinamica. Al vaglio le immagini di alcune telecamere installate nella zona per verificare che non ci siano stati malfunzionamenti relativi al semaforo. In pochi minuti nella zona si è creato il caos, con code che hanno avuto effetti negativi anche sul traffico in via Notarbartolo.