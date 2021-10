Inaugurata “Sposa del mediterraneo 2021”, fino a domenica 10 ottobre la Fiera degli sposi al Palagiotto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ stata inaugurata sabato 2 ottobre la settima edizione di “Sposa del Mediterraneo”, aperta al pubblico con ingresso gratuito (su esibizione di green pass) fino a domenica 10 ottobre, all’interno del PalaGiotto. A tagliare il nastro è stato il presidente della Commissione Attività Produttive del Consiglio comunale di Palermo Ottavio Zacco, insieme ai rappresentanti di Medifiere. “Palermo ha voglia di tornare alla normalità. Per fortuna abbiamo imprenditori come Medifiere che riescono ad organizzare i loro appuntamenti, nonostante la Fiera del Mediterraneo sia occupata per i tamponi e i vaccini covid – afferma Ottavio Zacco - Sono riusciti a valorizzare questo spazio per organizzare le fiere. Così facendo si da l’opportunità ai palermitani di poter visitare le fiere e ai venditori e agli organizzatori di eventi di avere una vetrina e tornare a lavorare. La campagna vaccinale sta funzionando. Speriamo che sia il percorso giusto per vedere tutti i settori lavorare con serenità”. La Fiera sarà aperta al pubblico tutti i giorni, fino al 10 ottobre, con ingresso gratuito. L’accesso è consentito con green pass; gli standisti rispettano le distanze di sicurezza e ingressi e uscite sono diversificati. Un padiglione ricco di idee e novità, anche quest’anno, per il giorno del matrimonio, abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia, auto, trucco, parrucco, location prestigiose, rustiche o super eleganti dove organizzare la festa, agenzie di viaggio, intrattenimenti musicali. Tutto per il giorno più bello. Presenti all’interno dell’elegante padiglione, esperti del settore a servizio della clientela con qualità e professionalità. “E’ importante ricominciare – spiega Massimiliano Mazzara di Medifiere – . Abbiamo messo in atto tutte le misure di sicurezza. Standisti e visitatori le rispettano scrupolosamente e il settore del wedding, fermo da molto tempo, ora ricomincia a lavorare e ad investire”. La Fiera sarà aperta tutti i giorni dal 2 al 10 ottobre con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 16 alle 23, venerdì e sabato dalle 16 alle 24, domenica dalle 15:30 alle 23. Ingresso gratuito.