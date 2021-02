"Ospedale Civico, strepitosa performance di danza di Elpi Gallery con Serendipity"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Strepitosa performance di Elpi Gallery con Serendipity, performance dei danzatori Elisa Arnone e Gaetano La Mantia, al padiglione 24 dell'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli. Elpi Gallery, nata con l'idea di portare benessere tra gli operatori sanitari ed i pazienti, con i Rotary Palermo Montepellegrino (presieduto da Carmelo Maltese) e Palermo Est (presieduto da Guido Ricevuto), lancia un segnale ben preciso per il Nuovo Polo Oncologico, facente parte dei reparti No-Covid, che necessitano di una maggiore attenzione.

“Vorremmo evidenziare la distanza creata dalla pandemia, le condizioni di stress lavorativo del personale sanitario, le difficoltà di accesso alle cure di molti malati oncologici ed il distacco dai loro cari. Elpi Gallery intende offrire un momento distensivo e terapeutico attraverso la bellezza dell’arte” ha affermato Elena Fodday. Nell’attuale periodo critico che stiamo attraversando, la performance “Serendipity” prende spunto dal significato stesso della parola e vuole essere l'augurio per tutti, soprattutto per chi soffre, di riuscire a vivere lo stato emotivo estremamente positivo che il termine indica. La serendipità è esattamente quel momento in cui in modo inaspettato troviamo qualcosa mentre cercavamo altro ed è accompagnata da una sensazione di stupore, di meraviglia che ci regala momenti d'intesa felicità. “Serendipity” è stata interpreta dai danzatori Elisa Arnone e Gaetano La Mantia che ne ha curato anche la coreografia.

Ad accompagnare la performance, la musica di George Gershwin. Diretta streaming della performance su www.feelrouge.tv e sulla pagina FB ELPI GALLERY. Ha promuovere l’evento il Nuovo Polo Oncologico ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli, con i patrocini della Regione Siciliana, Assessorato della Salute, Università degli Studi di Palermo, Università di Nanterre, Università di Rouen, Rotary Palermo Est, Rotary Palermo Montepellegrino, Omnia, Ordine degli Psicologi, Compagnia del Mantello, Associazione Parco del Sole. Organizzatore dell’evento Elpi Gallery con i coordinamento generale: di Pierenrico Marchesa. Partners tecnici: Settimana delle Culture, Faps friends against pain and suffering, MLC Comunicazione.

“Un grazie particolare a Elpi Gallery, a Elena Foddai, all’azienda ospedaliera e a quanti hanno voluto regalare un pomeriggio diverso, fatto di scoperte e adattamenti. Una serendipità, come ha sottolineato la dottoressa Foddai, che è scoperta o una scoperta fortunata, preziosa e inaspettata che si verifica accidentalmente o causalmente, o quando stai cercando qualcosa di diverso. E, oggi, in questo momento particolarmente complicato, c’è una forte necessità di scoperte, ancor più in reparti complessi come quelli destinati alla cura del Covid-19”.

Gallery