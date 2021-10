Nella basilica di Santa Maria Assunta va in scena Briciole di salute: distribuiti presidi sanitari e cibo per bambini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Distribuiti generi alimentari e presidi sanitari per neonati e bambini nel corso di Briciole di salute, evento organizzato dal Rotary Club Palermo Montepellegrino e dal Sacro militare ordine Costantiniano di San Giorgio, delegazione Sicilia, nella basilica di Santa Maria Assunta. Presente monsignor Aldo Giordano, cavaliere di grazia dello Smoc di San Giorgio.

"Non ci fermiamo perché non possiamo permettercelo stante il bisogno crescente in questo momento storico" ha commentato Antonio Fundarò, presidente del club Rotary Palermo Montepellegrino anche a nome del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio del quale è commendatore. Presenti il segretario del Club Rotary Ninni Genova, il prefetto del club Mario Vitiello, cavaliere dello SMOC di San Giorgio e il commendatore dello Smoc di San Giorgio Pietro Francesco Mistretta, consigliere del club Rotary Palermo Montepellegrino. Prossimo appuntamento, sempre a Palermo, all'Abbazia di San Martino delle Scale, il 10 ottobre.