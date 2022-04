Comune, insediata la nuova rappresentanza sindacale unitaria: Scaglione (Csa Cisal) coordinatore pro tempore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è insediata oggi la nuova Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) del Comune di Palermo, con una cerimonia tenutasi all’Aula Petrosino del Comando della Polizia Municipale di via Ugo La Malfa. Sono 54 i componenti eletti alle ultime elezioni, svolte dal 5 al 7 aprile e che hanno visto il Csa Cisal affermarsi come prima lista con oltre il 40% delle preferenze. “Ringraziamo le lavoratrici e i lavoratori per la fiducia che hanno voluto confermarci – dice Nicola Scaglione del Csa-Cisal, risultato il più votato degli eletti con 400 preferenze e per questo nominato coordinatore pro tempore della Rsu – Adesso continueremo le nostre battaglie in favore dei dipendenti, dall’aumento delle ore ai part-time alle stabilizzazioni e alle progressioni. In un Comune ormai al collasso per la carenza di personale, è prioritario tornare a investire sui lavoratori per assicurare i servizi alla città”.