Mega appalto delle pulizie negli ospedali, la Uiltucs scende in piazza in difesa dei lavoratori

Dal 1 agosto cambia il mega appalto delle pulizie nella sanità siciliana e cresce la paura di migliaia di lavoratori del settore. La Uiltucs Sicilia lancia un grido di allarme rappresentando "forti preoccupazioni per la tenuta occupazionale e salariale dei dipendenti".

Per questo motivo lunedì prossimo, 19 luglio, dalle 9, si terrà un sit-in di fronte all’Asp di Palermo in via Cusmano per sollecitare un confronto sulla vicenda e per chiedere urgentemente un incontro con l’azienda cessante e quella subentrante. La Uiltucs ha inoltre inviato una nota urgente al Prefetto nella quale rappresenta "gli elevati e concreti rischi che non vengano garantiti tutti i livelli occupazionali. La nostra organizzazione sindacale - prosegue - pur essendo la maggiormente rappresentativa all’interno di tutti i siti interessati, è stata strumentalmente estromessa dalla trattativa, tanto che nei prossimi giorni si terrà un incontro preliminare per affrontare le problematiche relativa al cambio appalto dal quale la Dussman ha deciso illegittimamente di escludere la Uiltucs, nonostante il diritto consolidato della scrivente e la nostra lettera di diffida inviata alla Società subentrante a mantenere tale condotta esplicitamente antisindacale".

Da qui la richiesta di convocare urgentemente tutte le parti coinvolte. "Bisogna concentrarsi sul problema sociale - afferma Marianna Flauto - che in questo momento rappresenta per noi il nodo centrale, tutto il resto in questo momento non deve avere alcun peso".