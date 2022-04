Giornata contro la violenza sui bambini, fiaccolata contro lo sfruttamento e la pedofilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 3° Vicariato dell'Arcidiocesi di Palermo, in occasione della XXVI^ Giornata dei bambini, vittime della violenza, dello sfruttamento e dell'indifferenza contro la pedofilia, organizza, una fiaccolata per il 26 aprile 2022 ore 21, partenza da piazza Politeama. Parteciperanno alla fiaccolata: l'arcivescovo di Palermo don Corrado Lorefice e don Fortunato Di Noto, fondatore dell'associazione Meter. Bisogna che ogni cittadino dia voce a chi non ha voce, dicono i parroci del 3° vicariato, pertanto invitiamo tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione, illuminando con la loro presenza la via dell'amore che è la luce di Gesù per tutto il mondo.