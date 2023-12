La mappa dei ristoranti per mangiar bene sull’Etna

Ristorante

San Giorgio e il Drago

Si torna sul versante Nord dell’Etna, nel paese di Randazzo, al locale “San Giorgio e il Drago”. Un ristorante a conduzione familiare situato nella piazza medievale del borgo, a pochissimi chilometri di distanza dalle piste da sci e davanti al Convento. Una trattoria semplice con un giardino per la stagione estiva dove gustare un menu basato tutto sulla tradizione. Dagli antipasti con salumi e formaggi ai sott’oli prodotti direttamente nella cucina del ristorante. Tra i primi oltre alla classica Norma e ai maccheroni fatti in casa non possono mancare piatti in cui spicca l’alimento tipico della zona: il pistacchio. Una notevole carta dei vini del vulcano completa l’offerta per una pausa in cui ci si può sentire facilmente in famiglia.