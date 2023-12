"Regalare un sorriso insieme a Pino": serata benefica di cabaret al Teatro Orione

Solidarietà, talento e divertimento per una serata a sostegno dei bimbi in cura all'ospedale Civico e Di Cristina. Questo è l’obiettivo dell’evento benefico a favore di Fondazione Lene Thun “Regalare un sorriso insieme a Pino” in programma stasera (lunedì 18 dicembre) alle ore 21 al Teatro Orione di via Don Orione, zona Fiera. L'iniziativa solidale, giunta alla sua quinta edizione, è promossa dall'associazione culturale “Al Tugurio” e dai negozi Thun della città “Amici di Fondazione Lene Thun”, dove è ancora possibile acquistare i biglietti per la serata.

La locandina dell'evento: info e biglietti

Una serata in ricordo di una persona speciale, Pino Bondì, portato via troppo in fretta da un tumore. La sua famiglia e i suoi amici continuano però a tenere vivo il suo ricordo attraverso l’arma più potente: il sorriso. Sorriso che, con questa iniziativa, si vuole donare anche ai bimbi in cura presso gli ospedali della città di Palermo, attraverso la modellazione dell’argilla. L’intero ricavato della serata sarà devoluto infatti a sostegno dei laboratori di ceramico-terapia offerti da Fondazione Lene Thun ai bimbi ospitati nei reparti di Oncoematologia pediatrica degli ospedali Civico e Di Cristina: un servizio di terapia ricreativa che, tramite la manipolazione dell’argilla, aiuta i piccoli pazienti ad esprimere le loro emozioni e ad affrontare meglio un periodo molto difficile della loro vita.

L’evento vedrà tra gli ospiti anche Simon Thun, Cda di Fondazione Lene Thun e Vicepresidente THUN-Lenet Group, presente per ringraziare la famiglia e tutti i sostenitori per il loro prezioso aiuto. “Regalare un sorriso con le mani e con il cuore - afferma Simon Thun- è la piccola magia che con Fondazione Lene Thun cerchiamo di donare ai bambini meno fortunati. La stessa magia che mia nonna Lene riusciva a trasmettere ogni volta che modellava l’argilla regalando - attraverso le sue creazioni - gioia agli altri”. Con l’auspicio che, grazie anche a questa iniziativa, sempre più bambini e famiglie possano beneficiare della ceramico-terapia, modellando l’argilla e condividendo le loro emozioni senza sentirsi mai soli.

"Un grazie di cuore - si legge in una nota - ai promotori e organizzatori della serata: l’associazione Ricreativa Sportiva Culturale “Al Tugurio”, la famiglia di Pino Bondì, Manlio D’Anna, Area Manager Lenet Group, e a tutti gli artisti che si esibiranno durante lo spettacolo. Un ringraziamento particolare va a tutto il personale medico ospedaliero, che ogni settimana accoglie i laboratori di Fondazione Lene Thun in reparto. Il progetto “Fondazione Lene Thun negli Ospedali” è stato realizzato, inoltre, grazie alla preziosa collaborazione dei volontari della Fondazione Lene Thun".