VIDEO | Dal Massimo alla Cala, Samuele Palumbo porta il suo violino in giro per Palermo

La clip musicale del giovane vincitore della decima edizione di “Tù sì que vales" è stata girata in alcuni dei luoghi più noti del capoluogo. Ad accompagnare le sue melodie, la frase di Goethe: “La purezza dei con­torni, la soavità dell'insieme, il degradare dei toni, l'armonia del cielo, del mare, della terra… chi li ha visti una volta non li dimentica per tutta la vita"