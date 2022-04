Sagra del Carciofo di Cerda conclusa, oltre 100 mila presenze in tre giorni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è conclusa ieri a Cerda la “Quarantesima Sagra del Carciofo” che ha segnato dopo 2 anni di stop forzato a causa della fase acuta della pandemia Il momento della ripartenza. E’ stata una ripartenza vissuta con grande gioia da parte di tutti i partecipanti in questi tre giorni (23-25 aprile). Turisti da ogni dove, visitatori incuriositi hanno affollato le strade cittadine con numeri da record (oltre 100.000 presenze).

Sul palco si sono susseguiti artisti che hanno saputo scaldare la piazza e far rivivere momenti di spensieratezza e condivisione. Musica, balli, folklore, ottimo cibo. Non sono mancati i momenti di riflessione per la pace e di approfondimento culturale. Un lavoro eccezionale fatto da tutte le maestranze che hanno preso parte all'organizzazione e alla realizzazione della sagra ha ottenuto il riconoscimento e l'apprezzamento da parte di tutti.

Il rilancio della nostra economia locale riparte da qui con una visione internazionale del prodotto per eccellenza della nostra Cerda, il carciofo. Il sindaco Salvatore Geraci sottolinea "il continuo impegno per la valorizzazione dei prodotti enogastronomici di grande qualità di cui Cerda può vantarsi e dei grandi professionisti e maestri che dedicano la loro arte". In una tale visione, infatti, il sindaco che si è impegnato per ricevere il contributo da parte dell’assessorato regionale Agricoltura, ha dato vita ad un salto di qualità dell’evento, creando la “Fiera del Carciofo” e ha come obiettivo il lancio su scala larga dei vari prodotti nati dal carciofo.