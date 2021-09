Can Yaman e Francesca Chillemi in arrivo a Palermo: al via le riprese di "Viola come il mare"

La fiction, ispirata al romanzo Conosci l'estate?, è ambientata tra la Sicilia e Roma. Dovrebbe andare in onda su Canale 5 nell’autunno 2022. Il primo ciak in Sicilia il 4 ottobre

Il 4 ottobre Can Yaman e Francesca Chillemi saranno a Palermo. L'attore turco di origine albanese e l'ex Miss Italia siciliana saranno i protagonisti di Viola come il mare, una nuova serie tv, prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei in collaborazione con Rti. E' stato proprio Bernabei, nel corso della diretta di W l'italia su Rtl 102.5, ad annunciare il loro arrivo a Palermo, dovuto all'inizio delle riprese. I due attori tornano dunque a recitare insieme dopo averlo fatto nell’ultima puntata di Che Dio ci Aiuti.

La fiction è ispirata al romanzo Conosci l'estate? di Simona Tanzini, edito da Sellerio. La protagonista Viola (Francesca Chillemi) è una giornalista tv romana che, a seguito della morte di una ragazza di buona famiglia, originaria della Palermo in cui lei si è trasferita, scoprirà un talento speciale per l’investigazione. Accanto a lei l’ex caporedattore Santo che le fa conoscere anche un poliziotto soprannominato Zelig per il suo trasformismo cromatico. La particolarità di Viola sta infatti nell’essere affetta da sinestesia cromo-musicale: la giornalista, infatti, è capace di associare suoni e colori alle persone, che davanti a sé appaiono variopinte e accompagnate come da una colonna musicale. Viola come il mare dovrebbe andare in onda su Canale 5 nell’autunno 2022.