Palchetto della musica di piazza Castelnuovo dedicato a Giuni Russo, Virzì (Ugl): "Giusto tributo"

La Commissione toponomastica del Comune di Palermo ha disposto che venga apposta una targa in marmo in memoria di Giuni Russo nelle immediate vicinanze del Palchetto della Musica di Piazza Castelnuovo a Palermo, il luogo dove la cantante si esibì giovanissima agli esordi della carriera. “Riteniamo sia un bel segnale nei confronti di una grande artista palermitata e di tutti i suoi fans dichiara il Segretario regionale dell’Ugl creativi in Sicilia Filippo Virzì – Giuseppina Romeo questo era il suo vero nome era dotata di un’estensione vocale come poche copriva quasi 3 ottave, riusciva ad imitare il verso dei gabbiani, come ad esempio nel brano Un’estate al mare o in Gabbiano, un grazie va a tutti coloro che hanno contribuito al giusto tributo”.