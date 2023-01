Istituita la pagina ufficiale del Comune di Petralia Sottana dedicata a Piano Battaglia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Obiettivo principale di questa pagina (https://www.facebook.com/profile.php?id=100088853377665) è offrire un canale di comunicazione ufficiale per tenere aggiornati i cittadini e i visitatori sulla viabilità verso Piano Battaglia, sulle attività presenti nell'area nonché sugli impianti di risalita. La pagina è raggiungibile dall'apposita sezione presente sul sito del comune dedicata proprio a Piano Battaglia (https://www.comune.petraliasottana.pa.it/news/viabilita-piano-battaglia/).

Questa, in costante evoluzione, offre la possibilità di reperire le informazioni essenziali oltre quella di visualizzare alcune webcam turistiche. In tal modo, l'amministrazione comunale, in sinergia con tutti gli operatori presenti nell'area, si propone di offrire un servizio utile ed efficace per la promozione delle bellezze del nostro territorio e per una migliore fruizione della località turistica. In quest'ottica chiediamo a tutti la massima collaborazione anche nel segnalarci eventuali problemi o disservizi.

In conclusione riportiamo, già da ora, alcune comunicazioni utili: - in merito agli impianti di risalita, in seguito ad apposita interlocuzione, Palermo Energia (attuale gestore degli impianti), comunica che si sta lavorando per completare i collaudi di rito secondo regolare tabella di marcia. Seguirà loro comunicato ufficiale in merito agli impianti. - riguardo allo stato attuale dell'innevamento, questo non è tale da poter ipotizzare una eventuale apertura degli impianti ma, nelle prossime ore, sono previste forti perturbazioni di carattere nevoso. Pertanto invitiamo la massima prudenza e ricordiamo che dal 15 novembre al 15 aprile vige l’obbligo di gomme da neve o catene a bordo.